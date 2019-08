Bromfietser naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

Op het fietspad langs de Diestsesteenweg in Kessel-Lo werd woensdagochtend een bromfietser aangereden. Een 17-jarige meisje uit Lubbeek was met haar bromfiets onderweg naar Leuven toen een 72-jarige man uit Herselt plots over het fietspad reed om te parkeren. Hij reed hierbij het meisje aan en ze kwam ten val. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.