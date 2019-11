Bromfietser naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

15 november 2019

Een 18-jarige bromfietser uit Leuven raakte donderdagavond omstreeks 20 uur lichtgewond toen hij in de Amerikalaan achterop een personenauto reed en tegen de grond ging. De autobestuurder die voor de bromfietser reed, stopte om een parkeerplaats in te nemen. De bestuurder van de bromfiets werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Hij hield aan het voorval enkele bloedende schaafwonden aan een arm en been over.