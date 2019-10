Bromfietser loopt verwondingen op bij aanrijding ADPW

22 oktober 2019

Een 35-jarige bestuurder van een bromfiets uit Leuven werd maandag in de vroege vooravond met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo werd aangereden door een personenwagen die de Smidsestraat uitreed. De bromfiets reed op dat ogenblik op het fietspad. De bestuurder ging door de klap tegen de grond en klaagde van pijn aan een arm en een been.