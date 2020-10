Bromfietser lichtgewond na aanrijding JSL

07 oktober 2020

Woensdagochtend is in Leuven een fietsster aangereden door een bromfietser. De 24-jarige vrouw uit Hasselt reed op de Maria Theresiastraat in de richting van het station en wilde links afslaan omdat ze haar bestemming bereikt had. Achter haar reed echter een 53-jarige Leuvenaar met zijn bromfiets. De man was net begonnen met het inhalen van de fietsster en het kwam tot een aanrijding waarbij ze beiden ten val kwamen. De bromfietser werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.