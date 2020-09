Bromfietser botst tegen voetganger en auto JSL

24 september 2020

15u46 0 Leuven Woensdagmiddag is een gehaaste bromfietser tegen een voetganger en een auto gereden op de Geldenaaksebaan in Leuven.

De 18-jarige uit Heverlee reed met zijn bromfiets in de richting van Haasrode toen hij zich ter hoogte van de Abdij van Park plots realiseerde dat hij thuis iets vergeten was. Hij maakte rechtsomkeer, maar schatte zijn manoeuvre verkeerd in. Daardoor kwam het bijna tot een aanrijding met enkele fietsers die uit de andere richting kwamen. Bij het ontwijken botste hij echter tegen een 70-jarige vrouw uit Leuven op het trottoir. Tot overmaat van ramp botste hij daarna nog eens tegen een auto die op straat stond aan te schuiven en kwam hij ook zelf ten val. De voetganger en de bromfietser liepen gelukkig enkel lichte verwondingen op. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.