Bromfietser aangereden door automobilist ADPW

20 november 2019

12u24 0

Op de Tiensesteenweg in Heverlee werd dinsdagochtend een bromfietser aangereden door een automobilist. Een 76-jarige Leuvenaar reed met zijn auto in de richting van Tienen toen het tot een aanrijding kwam met een 32-jarige bromfietser uit Leuven die op het fietspad in dezelfde richting reed. De zeventiger sloeg rechts af om de Philipslaan in te rijden, maar had de bromfietser niet opgemerkt. De dertiger kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.