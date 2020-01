Broers riskeren celstraf voor slagen na akkefietje over Vespa KAR

06 januari 2020

16u55 0

Twee broers riskeren een gevangenisstraf voor slagen aan een vader en zijn dochter. Die laatste woonde in een flatgebouw in Leuven waar het twee jaar geleden tot een vechtpartij kwam. Het geschil draaide rond een Vespa van de vrouw, die in de gang geparkeerd stond. Volgens haar was S.T. (36) nogal bot toen hij haar vroeg om de bromfiets te verplaatsen. Ze haalde haar vader erbij die verhaal ging halen op het appartement van T.

Volgens de verdediging had de man pepperspray op zak. Hij zou ook als eerste hebben uitgehaald, waarop T. reageerde met een kopstoot. Zijn 33-jarige broer B.T. (33), die het tumult hoorde, stoof daarop naar boven. Volgens de procureur bood hij “noodzakelijke hulp” om de vader slagen te kunnen geven. Het parket vorderde 10 maanden cel voor de oudste en zes maanden cel voor de jongste van de twee. Voor de procureur kon dit eventueel met probatie-uitstel. De slachtoffers vragen een schadevergoeding van 1.500 euro.

Vonnis 3 februari.