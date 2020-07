Brent (19) en Siebe (21) zijn nieuwe drijvende krachten van Jongsocialisten Leuven Joris Smets

15 juli 2020

11u23 0 Leuven Het voorbije weekend werd het nieuwe bestuur voor het komende werkingsjaar van de Jongsocialisten (JS) verkozen en voorgesteld. De drijvende krachten achter deze beweging zijn vanaf nu twee jonge studenten: student politieke wetenschappen Brent Bellefroid (19) en student antropologie Siebe Jonckheere (21). Op 11 juli namen ze als ‘covoorzitters’ de teugels van de organisatie van de Leuvense JS’ers in handen.

Bij een eerste bijeenkomst stelden de covoorzitters meteen hun toekomstplannen aan de leden voor. “Het is tijd dat jongeren en studenten weten waar het socialisme voor staat en dat willen we met onze activiteiten naar buiten brengen,” vertelt Brent. Hiermee breken de Jongsocialisten uit Leuven met een klassieke hiërarchie in hun beweging, omdat ze bovenal geëngageerde jongeren willen aantrekken die eigen ideeën ontwikkelen en die kunnen uitwerken.

Zo dompelen ze nieuwe leden onder in de lokale, nationale en internationale politieke actualiteit, maar geven ze daarnaast ook de kans om eigen initiatieven te nemen en volop te leren van hun engagementen. “We willen de stemmen van alle Leuvense jongeren en studenten in deze diverse stad laten weerklinken en verenigen door op straat te komen, ons zichtbaar te maken en ons online te profileren,” verduidelijkt Siebe.

Engagement

Om nieuwere leden wegwijs te maken, hebben de Leuvense JS’ers een aantal activiteiten zoals lezingen, gespreksavonden en uitstappen in petto. Tijdens een maandelijkse ‘Salon Socialist’ buigen ze zich gezamenlijk, of met een gastspreker, over een ‘hot’ politiek vraagstuk.

De jonge opkomende politica Sarah Mohamed Khalif (22) ondersteunt deze vernieuwing als gemeenteraadslid voor sp.a. “Samen met haar politiek mandaat engageert ze zich om de Leuvense progressieve jongeren te vertegenwoordigen”, klinkt het. “Bovendien zal Ermin Huskic (28), zelf recent JS-lid, nieuwe leden onder zijn vleugels nemen. JS Leuven wil elk engagement een plaats geven en Ermin zal ervoor zorgen dat iedereen zich daar zo goed mogelijk bij voelt door een aanspreekpunt te zijn.”

Ook aftredend voorzitter Pieter Baeten (29) blijft nog aan boord: “Ik ben verheugd dat deze twee studenten zich met volle goesting voor dit engagement zullen smijten. Samen hebben we achter de schermen hard gewerkt om onze werking te hernieuwen. Nu wordt het hoog tijd om het socialisme weer onder de studenten uit te dragen.”