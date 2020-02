Brecht en Jonathan presenteren upcycling kledinglijn RENÉ in nieuwe pop-upwinkel EDLL

21 februari 2020

11u53 0 Leuven Brecht Van Assche (24) en Jonathan Bizindavyi (25) openen zaterdag een nieuwe pop-upwinkel in de expositieruimte van Studio Start in de Naamsestraat in Leuven. De jonge Leuvenaars presenteren er hun kledinglijn RENÉ.

Een exclusieve selectie van tweedehandskledij dat een nieuw leven kreeg door upcycling en rebranding: dat is de Leuvense kledinglijn RENÉ. Via precisiewerk toveren de twee modeontwerpers Brecht en Jonathan oude mannen- en vrouwenkledij om tot hippe en trendy stuks. Wellicht exclusiever dan ooit tevoren. De Leuvenaars willen hiermee een duidelijk statement maken tegen de wegwerpmaatschappij. Vanaf morgen presenteren Jonathan en Brecht 12 exclusieve items van hun kledinglijn RENÉ in de expositieruimte van Studio Start. De stuks zijn nadien ook beschikbaar in de winkel. Het shoppen kan beginnen vanaf 18 uur in de Naamsestraat 11 in Leuven.