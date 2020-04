Brandweermannen van Leuven maken schuimhart voor ‘De Ronde tegen Corona’ EDLL

05 april 2020

16u37 10 Leuven De helikopter van VTM en HLN is vandaag rond 15 uur boven Leuven gevlogen voor ‘De Ronde tegen Corona’. Onder meer de brandweermannen hadden een speciale act voorzien met schuim en een waterkanon.

Heel wat Leuvenaars hadden voor ‘De Ronde tegen Corona’ warme boodschappen gemaakt vanuit hun kot, tuin, tot zelfs op het dak. De helikopter van HLN en VTM vloog in Leuven boven de hoofdzetel van KBC, waar ze aan de achterkant een groot blauw hart hadden gemaakt met de boodschap ‘samen sterk’. Vervolgens vloog de helikopter richting het Rega-instituut aan Gasthuisberg. Daar stonden verschillende zorgverleners te zwaaien vanop het dak. Onder hen ook viroloog Marc Van Ranst. Het team van Marc Van Ranst had een belangrijke boodschap voor iedereen: ‘Komt goed’. De 1.000 bierbakken van AB InBev, die gebruikt werden voor de boodschap ‘Samen tegen COVID-19, we are Stella’ heeft onze helikopter ook niet gemist.

Onze redactie stond bij de brandweerkazerne van Leuven. Daar hadden de brandweermannen, die het momenteel zeer rustig hebben, een groot schuimhart gemaakt. Alle brandweervoertuigen en ziekenwagens gingen vervolgens met blauwe lampen en sirenes voor de kazerne staan. Twee brandweermannen gingen ook in de lucht hangen via een hoogwerker. Om het spektakel helemaal af te maken, liet de brandweer uit Leuven het waterkanon los. Hieronder beelden van de voorbereidingen.



