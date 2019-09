Brandweer rukt uit voor rook uit loods ADPW

18 september 2019

15u18 0

De Leuvense brandweer moest dinsdagnacht uitrukken voor een mogelijke brand in het depot van AB Inbev in de Kolonel Begaultlaan in Wilsele. Een nachtwaker merkte rook op afkomstig uit één van de loodsen waar wordt gewerkt. De rook bleek uiteindelijk het gevolg te zijn van een werflamp die op een pallet was gevallen en door de hitte van de lamp begon te smeulen. De pallet werd door de brandweer uit de loods verwijderd.