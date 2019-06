Brandweer rukt uit voor oliespoor ADPW

28 juni 2019

De Leuvense brandweer rukte donderdag omstreeks 16.45 uur uit voor een oliespoor op de Heidebergstraat in Kessel-Lo. Het oliespoor was zo'n 100 meter lang en een halve meter breed. Wie verantwoordelijk is voor het spoor is niet duidelijk, maar het lekken van olie is een gekend probleem aan de Heidebergstraat.