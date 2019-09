Brandweer rukt uit voor gasgeur ADPW

17 september 2019

De Leuvense brandweer en de gasmaatschappij haastten zich maandagavond omstreeks 18 uur richting Gezondheidsstraat in Kessel-Lo, nadat er melding werd gemaakt van een gasgeur in een woning. Metingen wezen uit dat er niets aan de hand was. In de betreffende woning werd recent een nieuwe gasmeter geplaatst en mogelijk was de gasgeur daarvan een gevolg.