Brandweer rukt uit voor brandje in Pioengang ADPW

05 juni 2019

De Leuvense brandweer rukte omstreeks 12.45 uur uit voor een brandje in een huis in de Pioengang. De bewoners hadden het vuur zelf al kunnen blussen. Omdat er CO binnen hing, besloot de brandweer om het gebouw even te ventileren.