Brandweer rukt uit voor brandje in Gastrobar Hop ADPW

28 augustus 2019

10u53 2

In Gastrobar Hop aan de Leuvense Vaartkom brak woensdag omstreeks 9.55 uur brand uit in de keuken. De uitbater van de zaak was op dat ogenblik niet ter plaatse, maar kreeg een bericht op de gsm. Daarop werd de Leuvense brandweer verwittigd. Zij waren snel ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Er was redelijk wat rookontwikkeling in de keuken ontstaan. Dat gebeurde waarschijnlijk nadat handdoeken in de droogkast vuur hadden gevat. Er vond geen evacuatie plaats. De schade bleef beperkt.