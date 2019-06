Brandweer moet muur stutten in Willemsstraat EDLL

22 juni 2019

19u42 0

De brandweer is momenteel een muur aan het stutten in de Willemstraat 80 te Leuven. Een stuk muur van een koer stortte in. De huurder had schrik voor instortingsgevaar. Dijledal verhuurt het pand en werd verwittigd. De politie en officier kwamen ter plaatse en de brandweer is momenteel nog bezig met het stutten van de muur.