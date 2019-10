Brandweer moet middelbare scholier uit water halen Andreas De Prycker & Kim Aerts

17 oktober 2019

De Leuvense brandweer heeft donderdagnamiddag omstreeks 13.15 uur een middelbare scholier uit het water van de Voer moeten halen. “De jongen was om een onbekende reden in een zijtak van de Dijle, vlakbij het Sportkot, gesukkeld. Hij begon onmiddellijk om hulp te roepen, waarna een toevallige passant de hulpdiensten verwittigde. De brandweer kon de jongen na zo’n twintig minuten succesvol uit het water halen. De scholier bleef de hele tijd bij bewustzijn en was niet onderkoeld. Hij werd wel ter controle naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht”, zo bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Politie en parket onderzoeken of er eventueel kwaad opzet mee gemoeid kan zijn. Daar is voorlopig geen indicatie toe en uit een eerste ondervraging kwamen ook geen details die in die richting wijzen aan het licht.