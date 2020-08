Brandweer Leuven kan oproepen voor wespennesten amper aan: “Zaterdag alleen al kregen we tachtig oproepen” Joris Smets

15 augustus 2020

15u29 0 Leuven Het wespenseizoen is volop aan de gang en dat merkt ook de brandweer van Leuven. Zaterdag alleen al kreeg het tachtig oproepen om wespennesten te verwijderen. Voor de beruchte Aziatische Hoornaar zijn ze echter nog niet moeten uitrukken.

“Er komen inderdaad veel oproepen binnen voor het verwijderen van wespennesten”, beaamt de Leuvense brandweer. “Zaterdag alleen al staan er tachtig op de planning. We hebben er elk jaar rond deze tijd wel veel, het is namelijk het wespenseizoen, maar dit jaar krijgen we opmerkelijk meer oproepen dan vorig jaar. Het is moeilijk er exacte cijfers op te plakken tegenover vorig jaar of de exacte reden van de vele oproepen, maar momenteel kunnen we maar moeilijk volgen.”

Aziatische hoornaar

De beruchte Aziatische hoornaar is sinds 2017 ook in het land. De hoornaar is twee keer zo groot als een gewone wesp, vreet honingbijen op, valt bijenkasten binnen en kan erg agressief reageren als hij wordt gestoord. “Er zijn de voorbije weken een paar meldingen van de Aziatische hoornaar binnengekomen”, stelt de brandweer. “Momenteel kunnen we niet bevestigen dat er effectief nesten van deze wespen zijn verwijderd.” De hulpverleningszone van Oost Vlaams-Brabant rekent gemiddeld 65 euro aan voor wespenverdelging.