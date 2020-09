Brandweer komt ter plaatse voor... wierrook JSL

01 september 2020

13u05 0

Maandagavond werden de Leuvense brandweer en politie opgetrommeld voor een melding van een brand in een appartementsgebouw in de Celestijnenlaan. De melder had een sterke brandgeur waargenomen. Ter plaatse kon er echter nergens een brandhaard vastgesteld worden. De bewoners kwamen naar buiten en al snel bleek dat één bewoner wierrook gebrand had op zijn appartement. Een andere bewoner had dit geroken en dacht dat het om een brand ging. Toen het misverstand uitgeklaard werd vertrokken de hulpdiensten weer.