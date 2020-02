Brandweer komt ter plaatse voor vergeten pan op het vuur JSL

12 februari 2020

10u40 0

De brandweer van Leuven is deze voormiddag opgeroepen voor een klein incident in de Eugène Gilbertstraat. In een studentenkot was een pan te lang op het vuur blijven staan wat zorgde voor veel rookontwikkeling. De kotbewoners belden in paniek de brandweer, maar toen zij ter plaatse kwamen was een tussenkomst al niet meer nodig.