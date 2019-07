Brandweer heeft vegetatiebrand snel onder controle KAR

24 juli 2019

13u13 0

De vegetatie langs het jaagpad aan de Wijgmaalsesteenweg heeft dinsdag omstreeks 18 uur vuur gevat. De brandweer had de bermbrand snel onder controle. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet duidelijk. De politie van Leuven houdt ook regelmatig toezicht op het terrein van de Kesselse Bergen.

“Het is bekend dat daar regelmatig groepjes rondhangen die ook al eens een vuurtje aansteken. Bij dit droge weer is het risico op een uitslaande brand echter groot. Iedereen wordt opgeroepen zijn gezond verstand te gebruiken en geen vuurtjes aan te steken in of nabij park- en bosgebieden. Wie toch wordt betrapt, riskeert een proces-verbaal”, geeft commissaris Marc Vranckx nog mee.