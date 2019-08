Brandweer haalt pan van vuur... terwijl bewoner vrolijk verder slaapt Bart Mertens

25 augustus 2019

12u00 1 Leuven De brandweer moest zaterdagmorgen om 5 uur uitrukken voor een mogelijke brand in een woning in de Burchtstraat.

Een voorbijganger meldde dat er rook uit een raam kwam en er was ook een brandgeur aanwezig. De brandweer geraakte, met behulp van een brandladder, door een openstaand raam op de eerste verdieping van het huis naar binnen. Van brand was er geen sprake. De rook was het gevolg van een pan met eten, die op het vuur stond aan te branden. De 23-jarige bewoner lag ondertussen vast te slapen en had zelfs niet gemerkt dat de brandweer in zijn woning was binnengedrongen.