Brandweer bevrijdt inbreker na 8 uur uit container in containerpark: “Hij zag er niet zo gezond meer uit na een nacht op zijn hoofd” Joris Smets

16 april 2020

10u57 12 Leuven De Leuvense brandweer heeft deze ochtend een 40-jarige Leuvenaar moeten bevrijden uit het containerpark van Ecowerf aan de Grauwmeer in Leuven. De inbreker was in de container gesukkeld, met zijn hoofd eerst. Een voorbijganger zag de benen van de inbreker bovenaan uit een container van Recupel steken en verwittigde de brandweer.

De inbraakcijfers zijn overal gedaald. ‘Iedereen zit thuis dus dan moeten we maar creatief zijn’, dacht een inbreker uit Leuven. Hij ging gisterenavond naar het containerpark om daar wat elektronische toestellen te bemachtigen, maar dat liep niet af zoals gepland. “Die was daar eens komen piepen, maar is in een container gesukkeld”, stelt de brandweer van Leuven. “Hij zat acht uur lang vast in de container, met zijn hoofd eerst. Hij is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Gezond zag hij er toch niet meer uit na een nacht op zijn hoofd.” Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero bevestigt dat er een proces verbaal is opgesteld voor poging tot diefstal en voor een niet-essentiële verplaatsing.

