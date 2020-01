Brandoefening in Leuvense concertzaal Het Depot: Frank Vander linden moet concert staken… Bart Mertens

14 januari 2020

16u06 0 Leuven De Leuvense concertzaal Het Depot op het Martelarenplein stroomde deze middag vol voor een concert van Frank Vander linden maar de muzikale vreugde was van korte duur. Een brandalarm stak stokken in de wielen…

Het Depot in Leuven had heel wat organisaties en bedrijven uit de buurt uitgenodigd voor een speciaal middagconcert van Frank Vander linden. Leuke afleiding tijdens de middagpauze, maar het muzikale intermezzo eindigde tot grote verbazing van de 600 aanwezigen vroeger dan verwacht. Na een dik half uur weerklonk het brandalarm en moest de concertzaal zo snel als mogelijk geëvacueerd worden. Een oefening om het brandalarm te testen zo bleek achteraf en meteen ook een goede gelegenheid om de goede werking van de nieuwe nooduitgang na te gaan. “Een geslaagde oefening”, reageert directeur Mike Naert. “De vele aanwezigen volgden nauwgezet de instructies van het personeel op en Het Depot liep leeg in enkele minuten tijd. De mensen werden begeleid naar de andere kant van het Martelarenplein waar ze te horen kregen dat het om een oefening ging maar ze waren toch blij dat ze een kort concertje van Frank Vander linden hadden kunnen beleven. We zijn er nu weer gerust op dat Het Depot een bijzondere veilige zaal is en dat is toch geen onbelangrijk gegeven.”