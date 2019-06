Brandalarm door vergeten pot op vuur Bart Mertens

10 juni 2019

12u10 0 Leuven De brandweer van Leuven moest zaterdagmorgen uitrukken naar een appartement op het Margarethaplein in Leuven.

Zaterdagmorgen omstreeks 6 uur hingen de gangen van een flatgebouw op het Margarethaplein vol met rook. Vlammen waren er niet te zien. Het brandalarm werd geactiveerd en de hulpdiensten waren snel ter plaatse. De rookontwikkeling bleek afkomstig van een sushizaak op het gelijkvloers. Eenmaal binnen bleek er nog een pot op het vuur te staan die de zaakvoerder na het afsluiten van de zaak was vergeten. De brandweer zette de overkokende pot op straat en verluchtte het gebouw. De bewoners mochten even later terug binnen.