Brandalarm door vergeten pot op het vuur JSL

30 september 2020

14u11 0

De hulpdiensten moesten dinsdagnacht even voor 1 uur uitrukken voor een brandmelding afkomstig van uit één van de woonblokken in de wijk Lolanden in Kessel-Lo. Na het afgaan van het brandalarm haastten alle bewoners zich naar buiten. De brandmelding bleek het gevolg van een pot met eten die op het vuur was blijven staan terwijl de bewoner in slaap was gevallen. Na controle door de brandweer mocht iedereen weer naar binnen.