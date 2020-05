Brandalarm door vergeten ovenschotel Bart Mertens

17 mei 2020

11u00 0 Leuven Bewoners van een flatgebouw in de Strijdersstraat in Leuven werden zondagochtend vroeg wakker van een doordringende brandgeur op de derde verdieping van het gebouw.

De geur was afkomstig uit één van de appartementen maar buren slaagden er niet in de bewoner te pakken te krijgen. De mensen kozen er dan maar voor om het gebouw te verlaten in afwachting van de brandweer. Net toen de brandweer arriveerde, deed de bewoner van het appartement op de derde verdieping plots verdwaasd de deur open. Het appartement hing vol rook. De man vertelde dat hij een schotel in de oven had gezet maar dan toch was gaan slapen. Er ontstond gelukkig geen brand en de bewoner kwam er vanaf zonder verwondingen. De brandweer moest het appartement verluchten zodat iedereen terug kon keren naar de appartementen. De brandweer moest ook uitrukken voor een brand in de Liemingenstraat in Kessel-Lo. Struikgewas had vuur gevat. Een buurtbewoner slaagde erin om de vlammen te doven, al moest de brandweer wel nog nablussen. Vermoedelijk was er sprake van zelfontbranding door de aanhoudende droogte.