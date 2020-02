Brand in sushirestaurant ontstaan door doorgebrande elektriciteitskabel ADPW

07 februari 2020

De brand die donderdagavond omstreeks 16.30 uur op het gelijkvloers in een sushirestaurant in de Tiensestraat ontstond, is het gevolg van het doorbranden van een elektriciteitskabel die vervolgens een vuilnisbak en een stoel liet ontbranden. Dat zorgde voor een felle rookontwikkeling die werd opgemerkt door een voorbijganger. Deze verwittigde de hulpdiensten die snel ter plaatse waren. Daardoor bleef de schade, die miniem was, beperkt tot de zaak zelf. Op de bovenverdiepingen was er helemaal geen schade of hinder. Op het ogenblik van de brand was er niemand in de woning of het restaurant aanwezig. De politie zette de Tiensestraat een half uurtje dicht voor alle verkeer en zorgde voor een omleiding om de brandweer toe te laten haar werk te doen.