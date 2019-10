Brand in sushibar in Muntstraat ADPW

08 oktober 2019

16u51 4

De Leuvense brandweer heeft zonet een brand kunnen blussen in de Muntstraat. “Bij sushibar You was zo rond 16 uur om een onbekende reden brand ontstaan aan de achterzijde van het gebouw. Het pand, en de naburige panden, werden voor alle veiligheid geëvacueerd. Om 16.35 uur was de brand volledig geblust”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Voorlopig is het niet duidelijk hoe zwaar de schade is, maar vermoedelijk is er enkel wat schade door de bluswerken.