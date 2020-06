Brand in studentenresidentie door houten terras dat vuur vat Kim Aerts

04 juni 2020

14u13 0

In de Riddersstraat in Leuven heeft woensdagnacht een brand gewoed in een studentenresidentie. De brand ontstond omstreeks 3 uur toen planten in een plantenbak op een terras vuur vatten. De vlammen sloegen na korte tijd over het op het houten terras.

De brandweer was snel ter plaatse, maar verschillende appartementen liepen schade op door het vuur of door het bluswater. Eén kamer is onbewoonbaar verklaard. De aanwezige studenten werden voor de duur van de bluswerken op straat verzameld, maar mochten na het doven van de vlammen weer naar binnen. Heel wat van de bewoners verbleven niet in het gebouw op het moment van de brand. Verschillende deuren moesten door de brandweer worden opengebroken om te controleren of er al dan niet iemand aanwezig was. De oorzaak van de brand is niet gekend. Er werd een branddeskundige aangesteld om uitsluitsel te krijgen of er al dan niet sprake is van kwaad opzet.