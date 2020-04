Brand in garagebox Van den Tymplestraat blijkt aangestoken EDLL

27 april 2020

16u03 3 Leuven In de Van den Tymplestraat in Leuven is zondagavond een brand aangestoken in een garagebox. Dat meldt het parket van Leuven.

Buurtbewoners van de Van den Tymplestraat in Leuven hoorden gisterenavond rond 23u20 verschillende doffe knallen in een steegje met garageboxen dat verderop in de straat ligt. Ze merkten dat één garagebox in lichterlaaie stond. De garagebox brandde helemaal uit. Ook het magazijn van warenhuis Wibra, dat achter het steegje met de garageboxen ligt, liep door de brand rook- en waterschade op. Het parket stelde een branddeskundige en het labo aan om de brand te onderzoeken. “De deskundige stelde in zijn eerste bevindingen dat er brandversnellers waren uitgegoten aan de poort van de garagebox en dat deze in brand werden gestoken”, zegt het parket van Leuven. Van verdachten is voorlopig geen spoor. Het parket onderzoekt de zaak verder.