Brand gesticht in appartementsgebouw in Andreas Vesaliusstraat ADPW

09 september 2019

11u18 0

In de gang van een appartementsgebouw in de Andreas Vesaliusstraat in Leuven werd in de nacht van zondag op maandag brand gesticht. Rond 2.40 uur merkte een bewoner van een studio op het gelijkvloers de brand op. Het vuur laaide voor de deur van een andere studio. De man die de brand opmerkte, wilde het vuur blussen maar de rookontwikkeling was te sterk. De bewoners van het appartementsgebouw werden geëvacueerd. De schade bleef beperkt tot de buitenkant van de deur van de studio waar de brand werd gesticht. Het gebouw vulde zich wel met rook. Het parket stelde de branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. Het zou gaan om een kartonnen doos met rommel die voor de deur van de studio in brand werd gestoken. De bewoner van de studio was niet thuis. Er vielen geen gewonden.