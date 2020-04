Brand bij Poverello in Leuven JSL

06 april 2020

16u10 0 Leuven Deze middag is er brand ontstaan in het gebouw van Poverello in Leuven. De brandweer kwam omstreeks 14u ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

“De brand is ontstaan op de bovenverdieping waar een strijkplank vuur heeft gevat”, zegt Karine Vander Hulst. “De kamer zelf gaan we helemaal moeten uitbreken, maar de schade valt in het algemeen goed mee. De brandweer was heel snel ter plaatse. Eén iemand is naar het ziekenhuis ter controle van rookintoxicatie.”