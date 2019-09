Boze leerlingen vernielen ruiten in Paridaensinstituut Bart Mertens

24 september 2019

18u47 4 Leuven Het protest tegen de geplande samenwerking tussen Paridaensinstituut, het Sint-Pieterscollege en het Heilig Drievuldigheidscollege neemt grimmige vormen aan. Nadat er een zitstaking was georganiseerd in het Sint-Pieterscollege sneuvelden er ook ramen in het Paridaensinstituut.

De aangekondigde samenwerking tussen drie Leuvense katholieke scholen voor de eerste graad vanaf september 2021 valt in slechte aarde bij de leerlingen. Zowel in het Heilig Drievuldigheidscollege (HDC) als in het Sint-Pieterscollege (SPC) werden er ludieke acties georganiseerd waaronder een zitstaking. In de late namiddag trok een groep leerlingen van HDC naar SPC waar ze zich aansloten bij de zitstaking op de speelplaats. Een klein groepje boze leerlingen trok ook naar het Paridaensinstituut. De jongeren drongen het gebouw binnen en vernielden enkele ruiten. Hoe de leerkrachten reageren op de aangekondigde samenwerking tussen de drie scholen was aanvankelijk nog niet helemaal duidelijk maar enkelen onder hen hebben zich ondertussen aangesloten bij het onbegrip over de plannen om één brede eerstegraad te organiseren vanaf 2021. Bij de scholengroep wordt begrip getoond voor de emotionele reacties. “De zitstaking op het Sint-Pieterscollege op initiatief van de leerlingen verliep relatief sereen”, zegt Hans Luyten, woordvoerder van de scholengroep. “De boosheid van leerlingen en leerkrachten is begrijpelijk.”