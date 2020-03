Bouwkundig erfgoed Heverlee en Wijgmaal voor het eerst helemaal in kaart EDLL

06 maart 2020

De voorbije vier jaar heeft de stad Leuven 1.359 panden in Heverlee en Wijgmaal onderzocht op hun erfgoedwaarde. Het is de eerste keer dat het bouwkundig erfgoed in deze Leuvense deelgemeenten volledig in kaart wordt gebracht. Het bouwkundig erfgoed omvat voornamelijk woningen uit verschillende periodes, maar ook bunkers en grafmonumenten.

De Vlaamse overheid maakte in de jaren zestig een eerste inventaris op van het waardevol bouwkundig erfgoed van de stad Leuven. Maar de inventaris was erg bescheiden en beperkte zich tot de oudste en meest roemrijke gebouwen van de stad. Denk maar aan het stadhuis, de Sint-Pieterskerk, het Arenbergkasteel en de Abdij van Park. “Er werden enkel gebouwen daterend van voor 1800 opgenomen, maar dat strookt niet langer met wat we vandaag als waardevol beschouwen”, zegt schepen van Onroerend erfgoed Carl Devlies (CD&V). Zo’n tien jaar geleden maakte de Vlaamse overheid wel een nieuwe inventaris van de Leuvense binnenstad, maar niet van de deelgemeenten.

Daarom is de stad Leuven in 2016 zelf gestart met het bouwkundig erfgoed in kaart te brengen. 1.359 panden uit de deelgemeenten Wijgmaal en Heverlee werden geselecteerd. Niet enkel woningen uit diverse periodes, maar ook oude postbussen, oorlogsmonumenten, bunkers, kapelletjes, ijskelders, een watertoren, enkele graven en grafkelders werden nu opgenomen als bouwkundig erfgoed. In de toekomst start de stad ook met een onderzoek in Wilsele en Kessel-Lo. “Het doel is een volledige inventaris van het onroerend erfgoed voor de stad te hebben”, aldus schepen Devlies.

Emotionele waarde

Een gebouw kan architecturale erfgoedwaarde, historische of industrieel-archeologische erfgoedwaarde hebben.“Sommige gebouwen hebben natuurlijk ook een emotionele waarde voor bepaalde Leuvenaars, omwille van bepaalde herinneringen of verhalen. De komende jaren gaan we onderzoeken hoe we ook die waarde mee kunnen laten doorwegen in ons erfgoedbeleid”, aldus schepen Devlies.

Als erkende onroerenderfgoedgemeente vindt Leuven het heel belangrijk dat er omzichtig met haar erfgoed wordt omgesprongen. “We willen het onroerend erfgoed in onze stad absoluut niet onder een stolp steken, maar we vinden het wel belangrijk dat verbouwingen aan erfgoedpanden steeds gebeuren met respect voor de erfgoedwaarde van het gebouw”, klinkt het. Ter ondersteuning van erfgoedversterkende werken biedt de stad trouwens een erfgoedpremie aan.

Bezwaren

Wie wil weten of zijn of haar pand op de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed staat, neemt best een kijkje op de ​​​​​​​website van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Nog tot en met 30 april organiseert het agentschap een openbaar onderzoek waarbij iedereen bezwaren of opmerkingen kan indienen over de panden die werden opgenomen in de inventaris.

Hieronder nog enkele panden van het bouwkundig erfgoed van de Leuvense deelgemeente Heverlee.