Bouw nieuw bedrijvenpark ‘Endepoel’ gaat van start in Lubbeek Joris Smets

18 september 2020

18u48 0 Leuven De bouwwerken op het nieuwe bedrijvenpark Endepoel zijn vandaag van start gegaan. Projectontwikkelaar Futurn zal op de site van ongeveer 1,5 hectare drie bedrijfshallen ontwikkelen. Futurn wil met bedrijvenpark Endepoel een betaalbaar aanbod creëren zodat lokale bedrijven de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen de eigen gemeente.

De bouwwerken zullen worden uitgevoerd door Mathieu Gijbels en het ontwerp is van de hand van Este Architecten. Het nieuw te ontwikkelen bedrijvenpark “Endepoel” is gelegen vlakbij het centrum van Lubbeek op zo’n 5 km van de ring rond Leuven en met vlotte verbinding naar de snelwegen E314 en de E40. Het nieuwe park zal er uiteindelijk voor zorgen dat een 24-tal bedrijven uit de regio een nieuwe thuis vinden voor de verdere uitoefening of uitbreiding van hun activiteiten.

Burgemeester van Lubbeek Theo Francken mocht vandaag de laatste muur van het oude gebouw afbreken en verheugd zich op de komst van het nieuwe bedrijvenpark. “De optimalisatie en verdere uitbouw van de bedrijventerreinen binnen onze gemeente werd bij het begin van de legislatuur opgenomen in ons bestuursakkoord. We dragen dit nieuwe project park Endepoel dan ook een warm hart toe. Het zal bijdragen tot extra werkgelegenheid. Een stevige lokale economie is de motor voor welvaart en leefbaarheid van onze gemeente.”