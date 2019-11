Borstkankerproject van KU Leuven ontvangt 13.000 euro van groep lotgenoten EDLL

22 november 2019

16u46 0 Leuven In het woonzorgcentrum Wijgmaalbroek heeft de Leuvense professor Thierry Voet en zijn rechterhand Sebastiaan Vanuytven een cheque van 13.000 euro ontvangen voor meer onderzoek naar borstkanker. De twee zijn verbonden aan het Centrum Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven.

KU Leuven-professor Thierry Voet en Sebastiaan Vanuytven hebben een cheque ter waarde van 10.000 euro ontvangen. Dat bedrag wordt integraal gebruikt om wetenschappelijk onderzoek en de behandeling van (borst)kanker te ondersteunen. “Het borstkankerproject wil de heterogeniteit van de cellen in kanker beter begrijpen om zo de behandeling te verfijnen”, zegt professor Voet.

Een groep lotgenoten, opgestart door Peter Vanuytven en Peggy Rix, zamelden geld in voor meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de behandelingen ervan. Peter en Peggy beklommen in september de Mont Ventoux en verkochten Cava om het bedrag bijeen te krijgen. “Ons doel was 10.000 euro verzamelen en dat is gelukt. Dankzij het enthousiasme gaan we verder met het initiatief. Ook volgend jaar zullen we opnieuw trachten geld in te zamelen”, aldus Peter Vanuytven.