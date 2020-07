Boommarter opnieuw gespot in Heverleebos: “Eerder toevallig op beeld vastgelegd” Bart Mertens

02 juli 2020

17u54 0 Leuven Voor het eerst in bijna tien jaar is er zekerheid: de boommarter is terug in Heverleebos. Een camera legde de waarneming vast en bewijst daarmee de kracht van de natuur ten zuiden van Leuven. “De boommarter maakt dankbaar gebruik van de nieuwe natuurverbindingen”, zegt onderzoeker Koen Van Den Berge.

Waarnemingen van de boommarter waren zeldzaam geworden de voorbije decennia. Twintig jaar geleden vroegen onderzoekers zich zelfs af de boommarter überhaupt nog aanwezig was in Heverleebos, ondanks het feit dat het gebied rond Meerdaalwoud altijd een geliefde habitat is geweest voor de soort. Maar zopas werd de boommarter gespot door een camera in Heverleebos en dat bevestigt volgens onderzoeker Koen Van Den Berge -verbonden aan het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en gespecialiseerd in marterachtigen- de trend dat middelgrote tot grote zoogdieren spontaan hun weg terugvinden naar onze streken. Koen Van Den Berge ziet drie duidelijke oorzaken. “Ten eerste gaan we als maatschappij anders met deze dieren om dan vroeger. Tot enkele decennia terug werden de boommarter met alle mogelijke middelen bestreden. Vandaag is de houding van de samenleving gelukkig veranderd. Ten tweede zijn verdelgingsmiddelen, zoals vreselijke klemmen en vergif, vandaag internationaal verboden. Tenslotte zetten de overheid en verschillende organisaties actief in op het versterken en vergroten van de natuur in Vlaams-Brabant. De boommarter heeft een uitgebreid leefgebied nodig en maakt dankbaar gebruik van de nieuwe natuurverbindingen.”

Everzwijnen

De camera die de boommarter op beeld vastlegde, staat er eigenlijk niet om marters te spotten maar om de populatie everzwijnen te monitoren. “Dat klopt”, zegt Jim Casaer, onderzoeker aan het INBO. “De waarneming van de boommarter is een gelukkig toeval. De cameravallen zijn onderdeel van een pilootproject rond cameravallen voor het onderzoeken van zoogdieren in het kader van het Europese LifeWatch initiatief. In dit specifieke geval is het doel om de aanwezigheid en verspreiding van everzwijn in het gebied vast te leggen. Hiervoor worden camera’s random opgesteld in het Meerdaalwoud, Heverleebos en een deel van de Dijlevallei. De camera in het Heverleebos filmde de boommarter dus eerder onverwacht.”