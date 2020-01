Bondgenotenlaan even afgesloten door gaslek Joris Smets & Andreas De Prycker

08 januari 2020

15u30 4

Bij werken in een handelspand in de Bondgenotenlaan is even voor 14 uur een gasleiding beschadigd geraakt. Politie en brandweer kwamen ter plaatse en een deel van de Bondgenotenlaan werd afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de bussen van De Lijn moeten een ommetje maken.

Het gaslek zou ondertussen gedicht zijn waardoor er geen hinder meer is.