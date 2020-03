Boekhandel De Kleine Johannes speelt in op vrees van grootouders: “Ze vrezen dat kleinkinderen leesachterstand oplopen” Bart Mertens

19 maart 2020

13u55 0 Leuven Kinderboekhandel De Kleine Johannes kreeg de voorbije dagen heel wat bezorgde telefoontjes en e-mails van bezorgde grootouders. “Ze vrezen dat hun kleinkinderen leesachterstand zullen oplopen”, vertelt Luc Vander Velpen. “Wel, ze moeten niet bang zijn want wij hebben nu de Oma & opa Boeken-Brug-actie.”

Gaan onze kleinkinderen leesachterstand oplopen door de coronamaatregelen? Die vraag leeft blijkbaar bij heel wat grootouders. Luc Vander Velpen, de uitbater van kinderboekhandel De Kleine Johannes in Leuven, kwam tot dat besef na een telefoontje van een vriendin. “Dinsdagmorgen belde een goede vriendin”, vertelt Luc die al bijna heel zijn leven in de boekenwereld werkt. “Ze maakte zich zorgen over haar kleinkinderen. ‘Na de zomervakantie duurt het tot november tot de kinderen hun leesachterstand hebben weggewerkt. Dit gaat nu ook gebeuren als we niet oppassen. Daarom zou ik graag jullie als boekenexpert willen vragen om voor mijn kleinkinderen een paar boeken te selecteren. Kunnen jullie dit opsturen naar mijn kleinkinderen?’, liet ze me weten. Wel, voor mij is het niet verrassend dat het net een grootmoeder is die bezorgd is over de mogelijke leesachterstand die wordt opgelopen in deze moeilijke tijd. Wereldwijd stimuleren grootouders hun kleinkinderen om te lezen. Ze zijn één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor hun kleinkinderen. Meer dan 50% van de kinderboeken worden overigens door oma’s en opa’s gekocht.”

In deze donkere tijden is het hoopgevend om te zien hoe mensen -in dit geval grootouders- zich niet in de hoek laten meppen maar zelf actief stappen ondernemen Luc Vander Velpen van De Kleine Johannes

Het verhaal van de bezorgde grootmoeder inspireerde Luc Vander Velpen tot een bijzondere actie in zijn zaak. De Kleine Johannes wil haar expertise in kinderboeken nu gebruiken om tegemoet te komen aan de bezorgdheden bij de grootouders. “We hebben elkaar gevonden: grootouders willen hun kleinkinderen stimuleren om te (blijven) lezen en wij hebben onze expertise in kinderboeken. Daarom lanceren we de Oma & opa Boeken-Brug-actie. Bedoeling is dat onze specialiste Els op basis van de leeftijd, geslacht en interesses van het kleinkind een selectie kinderboeken samenstelt en die sturen we vervolgens met veel lieve groeten van de grootouders naar de kleinkinderen. In deze donkere tijden van corona is het hoopgevend om te zien hoe mensen -in dit geval grootouders- zich niet in de hoek laten meppen maar zelf actief stappen ondernemen. Grootouders laten hun kleinkinderen niet los!”

Meer info over de actie: info@de-kleine-johannes.be