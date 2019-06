Boegbeeld Community Land Trust-beweging Brenda Torpy op bezoek in Leuven Bart Mertens

04 juni 2019

17u15 0 Leuven Brenda Torpy, boegbeeld van de Community Land Trust-beweging, is vandaag op bezoek in Leuven. Ze ging onder meer in gesprek met schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) die een antwoord wil bieden op de wooncrisis in de stad.

“Brenda Torpy is één van de belangrijkste ambassadrices van de wereldwijde CLT-beweging en is directrice van de Champlain Housing Trust in Burlington”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen). “Deze stichting bewijst dat het opschalen van CLT’s mogelijk is. De eerste CLT’s in de VS waren kleine burgerinitiatieven. De stad Burlington was de eerste overheid om er voluit in te investeren. Het was Bernie Sanders, toenmalig burgemeester, die daarvoor zorgde. Vandaag is de Champlain Housing Trust uitgegroeid tot een van de grootste en meest succesvolle CLT’s. Tijdens haar bezoek liet Brenda Torpy ook haar licht schijnen over de vooruitgang in het Leuvense CLT-dossier en over het woonbeleid in Leuven en de rol die CLT’s daarin kunnen spelen.”

Gemeenschapsgrond

Community Land Trusts (CLT’s) zijn organisaties die blijvend betaalbare woningen beheren op gemeenschapsgrond. De eigendom van de grond wordt gescheiden van die van de woningen. “Daarbij wordt de CLT eigenaar van de grond. De bewoners worden eigenaar van de woningen”, legt schepen Corneillie uit. “Zij krijgen een eeuwig gebruiksrecht op hun huis met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Het model werd ontwikkeld in de Verenigde Staten in de nasleep van de zwarte burgerrechtenbeweging. Het concept begint stilaan ingang te vinden in Vlaanderen. Na Brussel en Gent lanceerde ook Leuven in maart dit jaar een studie naar de mogelijkheid om met een CLT van start te gaan.”