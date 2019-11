BNI Leuven Artois rondt de kaap van 13 miljoen euro omzet EDLL

13u52 0 Leuven Business Network International (BNI) Leuven Artois heeft de kaap gerond van 13 miljoen euro omzet. Die omzet genereerde de Leuvense BNI-afdeling sinds haar ontstaan in 2013 voor eigen leden en BNI’ers wereldwijd.

Business Network International (BNI) is uitgegroeid tot de grootste zakelijke netwerk- en aanbevelingsorganisatie ter wereld, met meer dan 9.000 afdelingen en honderdduizenden leden. Elke donderdagochtend om 6u45 komen zo’n 30 lokale ondernemers samen in woonzorgcentrum De Wingerd om te netwerken op een gestructureerde manier. De lokale ondernemers bouwen relaties op en helpen elkaars business vooruit. BNI Leuven Artois is een van de afdelingen in onze regio en werd als eerste opgericht in Leuven in 2013. Het vervult al een aantal jaar een voorbeeldfunctie voor andere afdelingen in de buurt en over heel België. Met een totale omzet van 13 miljoen euro bereikt BNI Leuven Artois nu een nieuwe mijlpaal in zijn bestaan. “Dit indrukwekkende cijfer is het resultaat van de ondernemerszin van alle leden die BNI Leuven Artois tot dusver gekend heeft. Het is het bewijs dat het BNI-principe bijzonder doeltreffend is”, zegt Corneel Haine, directeur van BNI Leuven Artois.

“Onze vaste leden mogen elke week een zoekvraag stellen. De andere leden bekijken dan of ze kunnen helpen via hun eigen netwerk. Zo zijn leden als het ware verkopers van elkaars business. Bovendien is elke stoel exclusief. Er is slechts één boekhouder, verzekeraar, copywriter,… Iedereen kan dus zijn of haar netwerk openstellen zonder concurrentie te moeten vrezen. Dat verhoogt de kans op warme leads en meer omzet”, aldus Corneel Haine. BNI Leuven Artois telt momenteel 30 vaste leden, maar nieuwe leden zijn steeds welkom.

Verbreding tot buiten de Belgische landsgrenzen

Corneel is zelf zaakvoerder van het PR-agentschap EVOKE. “Dankzij het BNI-netwerk werken wij sinds een jaar samen met een BNI-lid en partnerbureau in Boekarest in Roemenië”, zegt Corneel. “Zo genereren we voor hen omzet, terwijl zij ons bijstaan in de ondersteuning van onze klanten op de lokale markt", aldus Corneel. Lokale ondernemers uit regio Leuven die interesse hebben om mee in het BNI-verhaal te stappen, zijn welkom op de bezoekersdag op 7 november. De lokale ondernemers krijgen de mogelijkheid om hun bedrijf voor te stellen aan de aanwezigen. Inschrijven kan via www.leuvenartois.be