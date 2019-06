Bloemenzaak Laenen stopt ermee na 51 jaar. “Het moment is gekomen om zelf in alle rust te genieten”, zegt Josephine Laenen Bart Mertens

24 juni 2019

19u00 0 Leuven Leuven is een topzaak armer want de bekende bloemenzaak Laenen in de Brusselsestraat stopt ermee. Op 30 juni gaat de deur van Bloemen Laenen definitief dicht. “Het moment is gekomen om zelf in alle rust te genieten”, zegt Josephine Laenen. Eerder dit jaar verloor de stad al een ander ‘bloemenmonument’ toen de fysieke winkel bloemenzaak Young Amadeus de deuren sloot in de Wandelingenstraat.

De Leuvense middenstand beleeft geen topjaar. De voorbije maanden sloten al heel wat vaste waarden de deuren om uiteenlopende redenen en helaas verdwenen er vorig jaar ook al een aantal familiezaken van de Leuvense handelskaart. Lederwaren Maroq Unie, Elektro Van Praag, lederwaren Delsart,…stuk voor stuk handelszaken die Leuven vele jaren lang een gezicht hebben gegeven als winkelstad. Ondertussen laat ook juwelier Tollet weten dat het einde verhaal is in de Bondgenotenlaan en in de Diestsestraat staat ook de sluiting van Kookhuys Mafrans nog deze zomer op het spreekwoordelijke programma. De redenen voor de sluitingen zijn uiteenlopend: pensioen, de concurrentie van de e-commerce, een gebrek aan opvolging, de hoge huurprijzen…

Aan het rijtje van monumenten die ermee stoppen, moeten we nu ook Bloemen Laenen in de Brusselsestraat toevoegen. Die zaak stond 51 jaar lang garant voor kwaliteit in het kwadraat. Van strak gestileerde boeketten tot romantische bloemstukken…bij Bloemen Laenen stond kwaliteit voorop en de persoonlijke benadering leverde niet zelden prachtige bloemencreaties op. Dat mooie verhaal loopt nu ten einde. “Op 30 juni sluiten we inderdaad definitief de deuren”, zegt uitbaatster Josephine Laenen. “Na meer dan 51 jaar met en tussen de bloemen gewerkt te hebben, is het moment gekomen om zelf in alle rust wat gaan te genieten. Mijn superteam en ik willen de klanten hartelijk bedanken voor de vele jaren trouw en vriendschap. Passie en liefde voor de bloemen hebben ons vele mooie momenten bezorgd.” Bloemen Laenen biedt sinds vandaag geen dagverse bloemen meer aan maar geef wel kortingen op glaswerk en potterie. “Daarna volgt de volledige uitverkoop van de inboedel”, klinkt het.

Young Amadeus

Bloemen Laenen is al de tweede bekende bloemenzaak op korte tijd die ermee stopt in Leuven. Begin april maakten Tom Nackaerts en Peter Van Dessel van Young Amadeus bekend dat de fysieke winkel in de Wandelingenstraat de deuren zou sluiten. Dat is ondertussen gebeurd maar Young Amadeus gaat wel verder als een gesloten atelier. “Sinds begin juni werkt ‘Tom Nackaerts Floral Design’ vanuit een gesloten atelier rechtstreeks naar de klant. Met dezelfde passie, kwaliteit en met het nodige geduld maken we de mooiste creaties. Nooit eerder waren we zo dicht bij de klanten. We blijven werken aan onze talrijke events, bloemenabonnementen en presenteren wekelijks enkele stijlvolle boeketten die met een muisklik zo bij jou thuis staan. Het is voor ons de start van een nieuw b(l)oeiend avontuur”, lieten Tom Nackaerts en Peter Van Dessel daarover optekenen.