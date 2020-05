Bloedspoor verraadt inbreker betaalparking: jaar cel KAR

08 mei 2020

Een man is bij verstek veroordeeld tot een jaar cel voor de inbraak in een Leuvense betaalparking twee jaar geleden. Diego M. pleegde braak op de deur van het kantoor en op de ontvangstlade van een industriële stofzuiger. Hij geraakte daarbij gewond en hij verloor bloed in de betaalparking. M. probeerde ook nog om een betaalautomaat open te breken, maar die poging mislukte. De politie kwam hem op het spoor na analyse van het DNA uit het bloedspoor op de vloer. De man werd eerder al veroordeeld tot twaalf maanden voor soortgelijke feiten. De rechtbank legde hem een gevangenisstraf van een jaar op en een geldboete van 800 euro. M. stuurde zijn kat naar de rechter.