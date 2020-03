Bloedserieus Leuven start op nieuwe locatie EDLL

23 maart 2020

18u04 0 Leuven De bloedserieusweek in Leuven is vandaag van start gegaan in het gymnasium van het sportkot. Weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo kan er enkel op afspraak bloed gegeven worden en staan er slechts acht bedden in de zaal. Het Rode Kruis benadrukt dat ook in tijden van corona bloed geven belangrijk blijft.

Zowat alles in België is dicht, maar níet de bloedinzamelingen van het Rode Kruis. Ook Bloedserieus in Leuven gaat gewoon door. Ditmaal niet in een grote tent op het Ladeuzeplein, maar in het gymnasium van het sportkot aan de Tervuursevest. Daar kunnen deze week zo’n 1.000 donoren terecht om bloed te geven. Uit voorzorgsmaatregelen voor het coronavirus kan er enkel bloed gegeven worden op afspraak en vind je in de zaal slechts acht bedden, die ver genoeg uit elkaar staan. Ook een strikte handhygiëne en mondmaskers bij de verplegers worden toegepast.

Het Rode Kruis benadrukt dat ook in tijden van corona bloed geven belangrijk blijft om de bloedvoorraad op peil te houden. Bloed geven in Leuven kan nog de hele week, telkens tussen 11 uur en 17 uur. Voor wie twijfelt: voor bloed te geven, mag je uit je 'kot’. Donoren ontvangen na hun online inschrijving een sms en dat is een geldig verplaatsingsbewijs.