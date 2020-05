Biowinkel Färm opent eerste Vlaamse vestiging in Leuven De biowinkel is maar liefst 350m² groot Esther De Leebeeck

28 mei 2020

15u59 1 Leuven Färm, het Belgisch coöperatief netwerk van biowinkels, heeft vandaag zijn eerste Vlaamse vestiging geopend in Leuven. “Kwalitatief en eerlijke producten voor iedereen die biologisch, ethisch en lokaal wil eten”, klinkt het.

Färm werd opgericht in 2013 en is uitgegroeid tot een sterk netwerk van biowinkels. De Belgische coöperatieve gelooft in een korte en eerlijke aanvoerketen die producenten en consumenten dichter bij elkaar brengt. “We garanderen onze klanten kwaliteitsvolle en biologische producten”, zegt Alexis Descampe, gedelegeerd bestuurder van Färm. “We weigeren producten van beursgenoteerde multinationals en focussen op kleine lokale spelers en familiebedrijven”. Na 14 winkels in regio Brussel en Wallonië, is nu ook Vlaanderen aan de beurt.

Eerste Vlaamse vestiging in Leuven

Färm koos voor Leuven als eerste Vlaamse vestiging. “We geloven in het potentieel van Leuven en hebben een mooi pand van 350m² op de Bondgenotenlaan gevonden waar we klanten voortaan kunnen ontvangen voor een ruim en toegankelijk bio-aanbod,” zegt Erna Pirard, winkelmanager Färm Leuven. “Ik noem het: al etend de wereld veranderen”, aldus Pirard.

Hedendaagse consumenten doen graag alle boodschappen onder hetzelfde dak. Iets waar biowinkels soms tekort schieten door een eerder beperkt assortiment. Daar wil Färm aan tegemoet komen en profileert zich daarom als ‘one stop shop’. Van verse groenten en fruit, tot deegwaren, kaas, vlees, dips, wijn en shampoos: in de nieuwe Färm vind je een biologisch gamma met meer dan 5.000 producten. “Ideaal voor klanten die de overstap willen maken naar gezondere en duurzame voeding zonder hun manier van winkelen volledig te veranderen”, stelt Erna.

Dat afval tot een minimum wordt teruggedrongen in de winkel, merk je al snel bij de afdeling verzorgingsproducten. Klanten kunnen hier zelf hun potje vullen met shampoo of conditioner. Eten kopen kan trouwens ook met je eigen bakje. Het concept? Neem je eigen potje mee naar de winkel, weeg het en vul het nadien met wat je hartje begeert. Aan de kassa wordt vervolgens het nettogewicht afgerekend.

De winkel in Leuven is vandaag opengegaan met een team van vijf vaste winkelbedienden. “We zijn ervan overtuigd dat Leuven klaar is voor Färm en we zijn dan ook blij dat we hier vandaag kunnen opstarten,” besluit Erna. Färm Leuven is open van maandag tot zaterdag, telkens van 9 uur tot 19 uur. Wil je al eens virtueel binnenkijken in de nieuwe winkel? Bekijk dan de foto’s hieronder!