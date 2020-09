Exclusief voor abonnees Biografie van Beethoven door Leuvenaar Jan Caeyers wordt opgepikt én gelauwerd door internationale krant The Financial Times Bart Mertens

29 september 2020

10u30 0 Leuven Het zou een topjaar worden voor Jan Caeyers, want exact 250 jaar geleden werd zijn held Beethoven geboren in Bonn. Door het coronavirus vielen de meeste concerten in het Beethoven-jaar helaas in het water en dat was voor de wereldwijd erkende expert een stevige domper op de feestvreugde. Toch heeft de Leuvenaar reden om te vieren, want zopas werd zijn biografie over de dove componist opgepikt door The Financial Times.

Eén van zijn eerste herinneringen als kind is een buffetpiano met daarop een buste van Beethoven. Dat vond de kleine Jan Caeyers enorm fascinerend. Tot op vandaag weet hij niet waarom. U kent het misschien wel: passie met de grote P. Die passie sloeg zowaar om in een missie toen hij musicologie ging studeren in Wenen. Misschien is ‘queeste’ een beter woord want tot op vandaag staat het leven van de Leuvenaar in het teken van Beethoven. Zelf zei de frisse zestiger daar eerder dit jaar het volgende over: “Met zo’n genie bereik je nooit de ultieme grens van voldoende weten.”

