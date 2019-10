Binnenkort ook in Leuven: bushokjes met groendaken Bart Mertens

Leuven Groen Leuven pleit voor meer biodiversiteit in de stad en ziet kansen in bushokjes met groendaken. "Dat zou zo'n 2.000 vierkante meter extra aan biodiverse ruimte kunnen opleveren", zeggen Fatiha Dahmani, Ann Li en Wouter Florizoone. Schepen Dirk Vansina (CD&V) laat weten dat er al contact is genomen met De Lijn.

Meer groen in de stad…dat is het doel van de nieuwe Leuvense coalitie met sp.a, CD&V en Groen in de rangen. Die laatste partij ziet wel iets in bushokjes die voorzien worden van een groendak. “In totaal zou dat ruim 2.000 vierkante meter extra biodiverse ruimte opleveren”, zeggen Fatiha Dahmani, Ann Li en Wouter Florizoone. “We vragen aan het stadsbestuur om ons voorstel financieel en technisch te onderzoeken. Bushokjes met groendaken zijn aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Je zou zelfs de combinatie kunnen maken met een zonnepaneel en LED-verlichting om een echt duurzame bushalte te creëren.”

Het Leuvense stadsbestuur heeft wel oren naar het voorstel. Schepen Dirk Vansina (CD&V) heeft ondertussen al een intern overleg met De Lijn achter de rug. “Het huidige contract met De Lijn loopt tot 2020. We hebben gevraagd om in de toekomst ook bushokjes met groendaken in het aanbod op te nemen.”