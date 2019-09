Binnenkijken in de nieuwe IKEA-winkel die volledig in teken staat van slaap EDLL

05 september 2019

14u49 0 Leuven Maandag 9 september opent IKEA België de deuren van een pop-up store op de Bondgenotenlaan in Leuven. Opvallend: de nieuwe IKEA-winkel focust uitsluitend op het thema slaap. V an lampen en studentenkamers tot decoratie en workshops. De volledige de winkel staat in teken van een goede ‘work-life-sleep balance’.

Maandag is het zover: IKEA opent een winkel in de drukste winkelstraat van Leuven. De bedoeling is dat de winkel er zeker tot het einde van dit jaar blijft. Eén stap in de winkel en het thema is meteen duidelijk: het draait hier om slaap. IKEA België wil zich meer inzetten om de slaapkwaliteit van de Belgen te verbeteren. Een bewuste keuze om het thema te integreren in de pop-upwinkel in Leuven, zo blijkt. “Uit studies blijkt dat één op vijf Belgen slecht slaapt. Gezondheid en bewust leven is duidelijk een thema dat leeft. Dat merken we ook bij onze klanten. Wij willen met IKEA meer focussen op slaapkwaliteit en onze klanten op alle mogelijk manieren helpen met een goede work-life balance. Het gaat over meer dan de kwaliteit van je kussen of matras. Wij willen advies van A tot Z aanbieden om de slaapkwaliteit van klanten te verbeteren: gaande van elementen als licht, slimme opbergkasten en interieurtips tot persoonlijk slaapadvies. Dat is het doel van de pop-upwinkel in Leuven”, zegt Anne-Clotilde Picot, Business Development Manager IKEA België.

“In het verleden hebben we al geëxperimenteerd met pop-ups in Brussel en Hasselt, maar dat was puur voor kennismaking en workshops. Klanten konden onze producten niet fysiek kopen, wat dus nu in Leuven wel het geval is. We zijn apetrots dat we een stukje geschiedenis mogen schrijven”, voegt Patricia Carette, teamleader van de pop-up store in Leuven, toe.

Aparte ruimte voor slaapadvies en workshops

De winkel is volledig ingericht op de gelijkvloers van het pand. Je vindt er 150 producten en accessoires van het slaapassortiment van IKEA die je onmiddellijk kan kopen. Wie interesse heeft in een bed, matras, kast of grotere meubels kan je die ter plaatse online bestellen. De meubels worden de dag zelf of ten laatste binnen de twee dagen geleverd aan huis. “We hebben ook rekening gehouden met het studentenpubliek in Leuven. We weten dat die een beperkt budget hebben en kleinere ruimtes ter beschikking. Daarom stellen we speciale compacte studentenkamers voor in de winkel”, zegt Patricia. Op de eerste verdieping werd er een aparte ruimte ingericht voor workshops. De klanten krijgen er persoonlijk slaapadvies van het personeel. Zij kregen hiervoor speciale opleidingen. Er staan ook enkele bedden en matrassen om te testen.

Interne werknemers

In de nieuwe IKEA-winkel in Leuven werken acht mensen die voordien in IKEA Zaventem werkten. “We wouden interne werknemers de kans geven om ook van iets anders te proeven. In de IKEA-winkel in Zaventem zijn er verschillende afdelingen en de werknemers komen zowel vanuit sales als vanuit de kassa- en klantendienst. Het zijn allemaal personen die al jaren bij IKEA werken”, aldus Patricia. Als de nieuwe pop-up een groot succes wordt, heeft IKEA nog andere werknemers achter de hand om bij te springen.

Doortrekken naar andere steden

De pop-upwinkel in Leuven is een proefproject tot het einde van het jaar. “Indien het een succes wordt, bestaat de kans dat we de winkel langer open houden. Al blijft het sowieso wel een pop-up”, zegt Jolanda Wetzelaer, interieurspecialiste van IKEA België. “IKEA probeert wereldwijd een tiental pop-ups met verschillende concepten om daar uit te leren. We gaan deze pop-upwinkel de komende maanden opvolgen en bekijken wat werkt. Maar het is niet de start van een groot plan van meerdere pop-ups. We focussen nu enkel op Leuven en evalueren nadien. Het kan natuurlijk dat er noden zijn voor andere pop-upwinkels”, aldus Anne-Clotilde Picot.

De nieuwe IKEA-winkel zal doorlopend geopend zijn van maandag tot zaterdag, telkens van 10 uur tot 18 uur. De eerste workshops in teken van een goede nachtrust en slaapkamerstijl gaan door op 27 en 28 september. Inschrijven kan via www.ikea.com

Wandel je mee door de nieuwe IKEA-winkel? Bekijk de foto’s hieronder!