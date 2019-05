Binnengluren in kerken dankzij Erfgoedcel Leuven Bart Mertens

29 mei 2019

15u00 0 Leuven Begin juni is traditiegetrouw het weekend van Open Kerkendagen in Vlaanderen. Dit moment grijpen Erfgoedcel Leuven, Visit Leuven en de kerkbesturen aan om zes Leuvense kerken vanaf nu 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 virtueel open te stellen.

“Je kan op bezoek in de Sint-Kwintenskerk, de Sint-Michielskerk, de Sint-Geertruikerk, de Sint-Antoniuskapel, de Sint-Jan-den-Doperkerk en de Sint-Jan-de-Evangelistkerk. Van achter je computer of met je tablet of smartphone kan je elk van deze kerken buiten en binnen in detail in 360° bekijken”, laat schepen van Cultuur en Toerisme Denise Vandevoort (sp.a) optekenen. “En je krijgt er informatie over enkele belangrijke erfgoedobjecten van de kerk bovenop, in vijf talen. Interessant voor de Leuvenaar en de toeristen!”